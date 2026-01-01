Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Чэнь Синьюэ
Chen Xinyue
Киноафиша
Персоны
Чэнь Синьюэ
Чэнь Синьюэ
Chen Xinyue
Актерское амплуа
Актер озвучки
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Путешественник
Популярные фильмы
0.0
Русалочка и морской монстр
(2023)
Билеты
0.0
Супер Мишка
(2024)
Фильмография Чэнь Синьюэ
Супер Мишка
Bear Kid: Super Hero
приключения, анимация
2024, Китай
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Русалочка и морской монстр
The Little Mermaid and the Sea Monster
анимация
2023, Китай
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