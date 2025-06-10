Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Одиннадцать мятежников
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Одиннадцать мятежников

Одиннадцать мятежников

11 no Zokugun 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

На фоне ожесточённых сражений войны Босин группа из самураев и преступников оказывается вовлечённой в отчаянную защиту крепости. Их судьбы переплетаются с интересами клана Сибата, сёгуната Токугавы и новой правительственной армии, ведомой Сацума и Тёсю. Обречённые на смерть, эти воины вступают в последнюю битву, где честь, предательство и борьба за выживание сплетаются в единую трагическую историю.
Страна Япония
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 июня 2025
Премьера в мире 10 июня 2025
Сборы в мире $1 636 341
Производство K2 Pictures, Toei Company, Toei
Другие названия
11 no Zokugun, 11 Rebels, 11 мятежников, 十一人の賊軍, 十一人賊軍
Режиссер
Кадзуя Сираиси
В ролях
Такаюки Ямада
Такаюки Ямада
Тайга Накано
Садао Абе
Mai Kiryû
Юя Мацура
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше