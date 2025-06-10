На фоне ожесточённых сражений войны Босин группа из самураев и преступников оказывается вовлечённой в отчаянную защиту крепости. Их судьбы переплетаются с интересами клана Сибата, сёгуната Токугавы и новой правительственной армии, ведомой Сацума и Тёсю. Обречённые на смерть, эти воины вступают в последнюю битву, где честь, предательство и борьба за выживание сплетаются в единую трагическую историю.
СтранаЯпония
Продолжительность2 часа 35 минут
Год выпуска2024
Премьера онлайн10 июня 2025
Премьера в мире10 июня 2025
Сборы в мире$1 636 341
ПроизводствоK2 Pictures, Toei Company, Toei
Другие названия
11 no Zokugun, 11 Rebels, 11 мятежников, 十一人の賊軍, 十一人賊軍