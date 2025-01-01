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Hari Hara Veera Mallu
Hari Hara Veera Mallu
Hari Hara Veera Mallu: Part 1 - Sword vs Spirit
Напомним о выходе в прокат
боевик
драма
фэнтези
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2025
Производство
Mega Surya Productions
Другие названия
Hari Hara Veera Mallu Part 1: Sword Vs Spirit, Hari Hara Veera Mallu, Hari Hara Veera Mallu: Part 1, PSPK 27
Режиссер
Радха Кришна Джагарламуди
Jyothi Krishna
В ролях
Nora Fatehi
Наргис Факхри
Анупам Кхер
Pawan Kalyan
Все актеры и съемочная группа
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