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Охота на диких людей Охота на диких людей
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Hunt for the Wilderpeople Охота на диких людей 2016 / Новая Зеландия
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Охота на диких людей»

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Лика 2 августа 2019, 19:27
Дикие, веселые и человечные
Очень удивительно было узнать, что «Охота на дикарей» снята после «Реальных упырей». «Упыри» - мастерские, очень смешные и заслуженно ставшие культовыми, «Охота на дикарей» - немного нестройная история, несмотря на то, что тоже веселая и тоже рвущая шаблоны жанра.
Это роуд-муви, бадди-муви, кино о нахождении себя и кино, демонстрирующее всю красоту Новой Зеландии, что не влезла во «Властелина колец». Но в ключевых моментах, когда герои по всем правилам жанра должны остановиться или должно случиться еще что-то хорошее, Тайка Вайтити выворачивает все наоборот.
Мальчик Рикки - не такой милый и добрый, как герои «Шазама», учившийся жизни по фильмам про гангстеров и не доверяющий взрослым. Гек - такой же потерянный и неприкаянный, не умеющий читать, но знающий все о буше. Буш - неосвоенные человеком и труднопроходимые пространства лесов Новой Зеландии. Это три основных персонажа истории. На пути, как во всяком порядочном роуд-муви, им придется преодолевать голод и терпеть утраты, встречать новых людей и находить себя.
Гек, судя по всему, не имеет ничего против того, чтобы Рикки оставался с ним на ферме, но так уж все устроено в той социальной службе, что приемный ребенок должен быть в полной семье. И эта служба в лице героини артистки Рейчел Хаус оборачивается огромным, всепоглощающим злом, не видящим ничего, кроме необходимости исполнить правила - даже когда они могут навредить ребенку, которого она призвана защищать.
Это доброе, красивое и местами смешное кино о том, как два совсем не подходящих друг другу по характерам персонажа находят какой-то способ общения и становятся взрослее. Конечно, довольно сказочное, но кто же против, если за поворотом повстречается веселая девушка на лошади, чей отец фанатеет от персонажа, словно от какого-то героя, и достаточно бесшабашен, чтобы помочь. Юмор местами довольно груб, а герои иногда жестоки друг к другу, но в целом это все же доброе и духоподъемное кино.
2 августа 2019, 19:27 Ответить
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