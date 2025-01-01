Меню
Фильмы
Сестры 2. День на съемках
Кадры из фильма «Сестры 2. День на съемках»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Зачем нам красавчик-миллионер, если есть бывший с кольцом из ромашки: посмотрела «Материалистку» и пытаюсь понять, в чем смысл
В первую неделю сентября зрители запоем смотрят эти 5 сериалов: есть и проверенные хиты, и супер-новинки
Ужаснее, чем любой из ксеноморфов: новый монстр в «Хищнике» будет страшнее всего, что раньше показывали на экране
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)
Один эпизод — и вы уже втянулись: 6 сериалов о материнстве без прикрас, которые поддержат не хуже психолога
Закрутилось по пьяни: на съемках этого популярного мюзикла все актеры были «под мухой» и едва ворочали ногами
«Ниже уровня плинтуса»: долгожданную комедию с Ароновой приняли в штыки — зрители вне себя из-за ляпа про «советскую закалку»
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают
Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях
Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»
ИИ превратил 9 персонажей из «Губки Боба» в людей: Ларри — копия Криса Пратта, а Мистер Крабс — брутальный магнат (фото)
