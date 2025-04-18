Болгарин, который в реальной жизни был взят в заложники, попросил не распространять информацию о себе и пожелал остаться анонимным. Вымышленному персонажу Илиан, которого играет Адмир Сехович, в качестве первой фамилии дали имя актёра — Илиан Адмир Петров, как это видно в его паспорте, когда он предъявляет его при регистрации в отеле. У болгар две фамилии. Первая — отцовская (патронимическая), поэтому она может быть Адмир или Адмиров и совпадать только у братьев и сестёр, а вторая — семейная фамилия, Петров, которую носят двоюродные братья и другие члены расширенной семьи.