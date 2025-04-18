Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Заложник в магазине Apple
1 постер
Заложник в магазине Apple

Заложник в магазине Apple

iHostage 18+
О фильме

Этот остросюжетный триллер рассказывает о захвате заложников в самом сердце Амстердама через призму жертв, сотрудников служб быстрого реагирования и преступника.

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 18 апреля 2025
Премьера в мире 18 апреля 2025
Производство Caviar Films, Horizon Film Amsterdam
Другие названия
iHostage, iRehén, i人質危機, iRehine, iRukojmí, i人质危机, Túszdráma az Apple Store-ban, Заложник в магазине Apple, Заручник у магазині Apple
Режиссер
Бобо Боерманс
В ролях
Марсель Хенсема
Лоэс Хаверкорт
Louis Talpe
Маттео ван дер Грейн
Жасмин Сендар
Жасмин Сендар
Рейтинг фильма

5.9
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Отзывы о фильме

Интересные факты

Болгарин, который в реальной жизни был взят в заложники, попросил не распространять информацию о себе и пожелал остаться анонимным. Вымышленному персонажу Илиан, которого играет Адмир Сехович, в качестве первой фамилии дали имя актёра — Илиан Адмир Петров, как это видно в его паспорте, когда он предъявляет его при регистрации в отеле. У болгар две фамилии. Первая — отцовская (патронимическая), поэтому она может быть Адмир или Адмиров и совпадать только у братьев и сестёр, а вторая — семейная фамилия, Петров, которую носят двоюродные братья и другие члены расширенной семьи.

