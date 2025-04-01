Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
iHostage. Trailer
iHostage. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 1 апреля 2025
iHostage
– Этот остросюжетный триллер рассказывает о захвате заложников в самом сердце Амстердама через призму жертв, сотрудников служб быстрого реагирования и преступника.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
5.9
iHostage
криминал, драма, триллер, 2025, Нидерланды
01:26
Глазами пса
дублированный трейлер
01:48
Яга на нашу голову
трейлер
02:11
Буратино
трейлер 2
00:58
Умри, любовь моя
дублированный трейлер
00:58
Жатва
дублированный трейлер
01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
дублированный трейлер
00:40
Возвращение в Сайлент Хилл
teaser-trailer
02:43
Горыныч
трейлер
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
02:16
Я бы тебя пнула, если бы могла
дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail