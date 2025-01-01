Ни муж, ни ребенок не остановили: Любовь Розенберг объяснила, зачем Рыжова в «Служебном романе» влезла в чужую семью

Фильм 1999 года с рейтингом 86 % на Rotten Tomatoes был настолько жутким, что даже Кинг не смог его досмотреть: это редкость

«Если эти больные упыри еще и логично не закольцуют, то пусть они горят в аду»: лучший хоррор 2025 года в Сети разнесли в пух и прах

Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»

Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

Мультфильм «Бэмби» видели почти все: но немногие знают, кто герой на самом деле — мальчик или девочка

«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог

Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили

Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)

В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»