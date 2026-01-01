Оповещения от Киноафиши
Марсель Хенсема
Marcel Hensema
Дата рождения
25 октября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Винсхотен, Нидерланды
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.1
Сфинкс
(2024)
6.8
Похищение Хайнекена
(2011)
5.9
Заложник в магазине Apple
(2025)
Фильмография Марсель Хенсема
5.9
Заложник в магазине Apple
iHostage
криминал, драма, триллер
2025, Нидерланды
Смотреть трейлер
7.1
Сфинкс
драма, триллер
2024, Нидерланды
4.5
Паук в паутине
Spider in the Web
детектив, триллер
2019, Израиль / Бельгия / Великобритания
5.6
Мой братик Мумия и сфинкс Шакабы
Dummie de Mummie en de Sfinx van Shakaba
приключения, комедия, семейный
2015, Нидерланды
6.8
Похищение Хайнекена
De Heineken ontvoering
триллер
2011, Нидерланды
