Мечтатель не расстается со своей «железякой» в трейлере драмеди «Паромщик»

19 сентября 2025 13:38
Релиз будет приурочен ко Дню народного единства.

Компания «Центр Кино» представила трейлер комедийной драмы «Паромщик» с Анной Уколовой, Артемом Алексеевым и Эдуардом Радзюкевичем в главных ролях. Фильм выйдет в прокат 30 октября.

События разворачиваются весной и летом 2022 года в запорожском селе на берегу приазовского лимана. В центре сюжета — коренной местный житель Константиныч (Алексеев), владеющий старым паромом. После распада Советского Союза старый мост через лиман был разрушен и распилен на металлолом, вследствие чего Константиныч начал перевозить людей на своем судне. Герой соединяет противоположные берега и несет ответственность за то, что происходит в родных краях. Кроме того, у Константиныча есть большая мечта, но сможет ли он ее реализовать?

По словам режиссера Федора Попова, «Паромщик» — кино о простых сельских жителях, о взаимоотношениях между ними, а также о любви к женщине, к детям и к Родине. Авторы сценария — Михаил Плиско и Родион Белецкий. Актерский состав дополнили Наталья Бергер, Наталья Медведева, Светлана Пермякова, Диана Деева, Юлия Сулес, Александр Марин и другие.

Производством проекта занимались Творческая студия «Стелла» и компания «Иннопрактика» при финансовом содействии АО «Газпромбанк» и Фонда кино.

Фото: «Центр Кино»
Виктория Аморина
