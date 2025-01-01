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Евгений Чумак
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Персоны
Евгений Чумак
Евгений Чумак
Дата рождения
18 июня 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Близнецы
Популярные фильмы
5.7
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
(2025)
Билеты
0.0
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный
(2027)
Фильмография Евгений Чумак
Жанр
Все
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2027
2025
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный
приключения, семейный, фэнтези
2027, Россия
5.7
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha
фэнтези, приключения
2025, Россия
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Рецензия
Билеты
Новости о Евгений Чумак
Элли и Тотоний обретают друзей в финальном трейлере «Волшебника Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича»
Элли встречает сказочных друзей в трейлере фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
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