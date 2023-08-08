Мелилья – испанский анклав в Марокко, сухопутная граница между африканским континентом и Европой. Малик и его друзья – марокканские юнцы, которые во что бы то ни стало хотят добраться до европейских берегов. Денно и нощно они бродят по городу, отчаянно рискуя, чтобы преодолеть кордоны и проникнуть на корабли и лодки, которые доставят их прямо к мечте. Но что с ними будет дальше? Они так и останутся там, где были? А, может быть, было бы лучше им вовсе не рождаться? Лучше уж поджечь море, чем умереть, так и не начав жить.