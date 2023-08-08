Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ночь темна. Прощай здесь и везде
1 постер
Киноафиша Фильмы Ночь темна. Прощай здесь и везде

Ночь темна. Прощай здесь и везде

Nuit obscure - Au revoir ici, n'importe où 18+
О фильме

Мелилья – испанский анклав в Марокко, сухопутная граница между африканским континентом и Европой. Малик и его друзья – марокканские юнцы, которые во что бы то ни стало хотят добраться до европейских берегов. Денно и нощно они бродят по городу, отчаянно рискуя, чтобы преодолеть кордоны и проникнуть на корабли и лодки, которые доставят их прямо к мечте. Но что с ними будет дальше? Они так и останутся там, где были? А, может быть, было бы лучше им вовсе не рождаться? Лучше уж поджечь море, чем умереть, так и не начав жить.

Страна Франция / Швейцария
Продолжительность 3 часа 3 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 8 августа 2023
Производство Alina Film, Noir Production
Другие названия
Nuit obscure - Au revoir ici, n'importe où, Obscure Night - Goodbye Here, Anywhere
Режиссер
Сильвен Жорж
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

