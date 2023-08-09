Владелец художественной галереи Артур Форестье сотрудничает с талантливым художником Ренцо Нерви, который переживает экзистенциальный кризис. Двое мужчин всегда были близкими друзьями, а любовь к искусству продолжает объединять их. Не имея вдохновения к творчеству на протяжении последних нескольких лет, Ренцо постепенно погружается в радикализм, что превращает его в неуправляемого и дерзкого человека. Чтобы спасти друга, Артур приступает к реализации неоднозначного плана, который впоследствии приводит к внезапным последствиям…