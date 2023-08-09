Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Аферисты

Аферисты

Un coup de maître 18+
О фильме

Владелец художественной галереи Артур Форестье сотрудничает с талантливым художником Ренцо Нерви, который переживает экзистенциальный кризис. Двое мужчин всегда были близкими друзьями, а любовь к искусству продолжает объединять их. Не имея вдохновения к творчеству на протяжении последних нескольких лет, Ренцо постепенно погружается в радикализм, что превращает его в неуправляемого и дерзкого человека. Чтобы спасти друга, Артур приступает к реализации неоднозначного плана, который впоследствии приводит к внезапным последствиям…

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 августа 2023
Дата выхода
9 августа 2023 Франция
Сборы в мире $618 172
Производство Mandarin Films, KinoVista, Scope Pictures
Другие названия
Un coup de maître, Paint It Gold, Konstbluffen, Mesterfogás, O Renascimento, Usta Micenx Darbesi
Режиссер
Реми Безансон
В ролях
Венсан Макен
Венсан Макен
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Бастьен Угетто
Ор Атика
Ор Атика
Филипп Резимон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Аферисты

Отзывы о фильме

