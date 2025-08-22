Меню
Дэниэл Дэй-Льюис вернулся: вышел трейлер фильма «Анемон»

22 августа 2025 12:22
Первый за восемь лет проект легендарного актера.

Кинокомпания Focus Features выпустила трейлер драмы о семейных отношениях «Анемон», главную роль в которой исполнил трехкратный обладатель «Оскара» и один из величайших актеров в истории Дэниэл Дэй-ЛьюисМоя левая нога», «Нефть», «Линкольн»). Он уже неоднократно уходил на покой, чтобы посвятить себя ручному изготовлению обуви в Италии. В прошлый раз Дэй-Льюиса убедил вернуться на экран Пол Томас Андерсон в фильме «Призрачная нить» (2017), а теперь артист прервал отдых от кино ради съемок в дебютной полнометражной картине своего сына Ронана.

Действие «Анемона» разворачивается на севере Англии. По сюжету мужчина средних лет (Шон Бин) отправляется из своего загородного дома в лес, чтобы связаться со своим отчужденным братом-отшельником (Дэй-Льюис). Героев связывает таинственное и сложное прошлое. Некогда они были очень близки, но несколько десятилетий назад эта гармония была нарушена какими-то разрушительными событиями.

Ронан Дэй-Льюис снял фильм по собственному оригинальному сценарию. В актерский состав также вошли Саманта Мортон, Сафиа Окли-Грин, Сэмюэл Боттомли, Адам Фогерти и другие. Мировая премьера состоится на Нью-Йоркском кинофестивале, а широкий прокат в Северной Америке картина выйдет 10 октября.

Фото: Focus Features
Юрий Волошин
