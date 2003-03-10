Оповещения от Киноафиши
«Убойные каникулы»
1
О персоне
Фильмография
Мидзуки Ёсида
Mizuki Yoshida
Киноафиша
Персоны
Мидзуки Ёсида
Мидзуки Ёсида
Mizuki Yoshida
Дата рождения
10 марта 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Рыбы
Рост
160 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Оглянись
(2024)
Фильмография Мидзуки Ёсида
Жанр
Все
Анимация
Драма
Год
Все
2024
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
8.3
Оглянись
Rukku Bakku
анимация, драма
2024, Япония
Смотреть трейлер
