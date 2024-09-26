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Постер фильма Сумала
6.5
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6.5

Сумала

, 2024
Sumala
Индонезия / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Сумала
6.5

В ролях

Луна Мая
Луна Мая
Sulastri
Darius Sinathrya
Soedjiman
Makayla Rose Hilli
Kumala
Ivonne Dahler
Mbok Sum
Nandito Hidayattullah Putra
Denino Basrial
Sukir
Budi Gunawan
Kusno
Denny Rahman
Sabdo
Varren Arianda Calief
Little Sabdo
Abiyyu Barakbah
Little Abdi
Ganesha Putra
Sutrisno
Denino
Sukir
Режиссер Ризал Мантовани
Сценарист Betz Illustration, Riheam Junianti
Композитор Ricky Lionardi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 февраля 2025
Премьера в мире 26 сентября 2024
Дата выхода
5 декабря 2024 Австралия R 18+
7 ноября 2024 Бруней
22 декабря 2024 Греция
26 сентября 2024 Индонезия 17+
30 декабря 2024 Камбоджа
19 декабря 2024 Лаос
7 ноября 2024 Малайзия 18PL
5 декабря 2024 Новая Зеландия R18
14 ноября 2024 Сингапур M18
19 декабря 2024 Таиланд 18
23 января 2025 Хорватия
Сборы в мире $1 624
Производство Hitmaker Studios, Legacy Pictures, Masih Belajar Project
Другие названия
Sumala, កូនភ្លោះបិសាច, สุมาลา

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 25 сентября 2024

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Этот фильм подвергся негативной реакции индонезийских интернет‑пользователей после того, как канал Roxxane Production на YouTube, создатель контента, разоблачил факт того, что «Сумала» — фейк, опросив жителей деревни, откуда она якобы родом.

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