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|Таиланд
|18
|23 января 2025
|Хорватия
Этот фильм подвергся негативной реакции индонезийских интернет‑пользователей после того, как канал Roxxane Production на YouTube, создатель контента, разоблачил факт того, что «Сумала» — фейк, опросив жителей деревни, откуда она якобы родом.