Poster of Sumala
1 poster
Kinoafisha Films Sumala

Sumala

Sumala 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Unbeknownst to her husband Soedjiman, Sulastri made a pact with the devil so that she could have children. She gave birth to twins, Kumala, who survived, and Sumala, who died. Kumala grew up to be a kind child, but she was also physically and mentally disabled. She often received bad treatment from the people around her. One day, Sumala came from the world of the dead and made a reckoning with those who had hurt Kumala.
Country Indonesia
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2024
Online premiere 5 February 2025
World premiere 26 September 2024
Release date
5 December 2024 Australia R 18+
7 November 2024 Brunei Darussalam
30 December 2024 Cambodia
23 January 2025 Croatia
22 December 2024 Greece
26 September 2024 Indonesia 17+
19 December 2024 Laos
7 November 2024 Malaysia 18PL
5 December 2024 New Zealand R18
14 November 2024 Singapore M18
19 December 2024 Thailand 18
Worldwide Gross $1,624
Production Hitmaker Studios, Legacy Pictures, Masih Belajar Project
Also known as
Sumala
Director
Rizal Mantovani
Cast
Luna Maya
Darius Sinathrya
Makayla Rose Hilli
Ivonne Dahler
Nandito Hidayattullah Putra
Cast and Crew

Film rating

6.5
Rate 15 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

The film faced backlash from Indonesian internet users after Roxxane Production, a YouTube content creator, revealed — via interviews with villagers from the village Sumala is said to originate from — that Sumala was fabricated.

Stills
