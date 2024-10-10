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Первоначальный трейлер был выпущен с голосом Пракаш Раджа вместо голоса Амитабха Баччана. Позже голос был доработан с помощью ИИ, чтобы соответствовать голосу Баччана. Аналогично, в песне «Manasilayo» использован сгенерированный ИИ голос покойного Малайзия Васудевана, воссозданный на основе голоса его сына Югендхирана.