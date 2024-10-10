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Постер фильма Vettaiyan
7.5
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7.5

Vettaiyan

, 2024
Vettaiyan
Индия / боевик / 18+
Постер фильма Vettaiyan
7.5

В ролях

Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Sathyadev
Манджу Ворриер
Thara
Фахад Фасил
Battery (Cyber Patrick)
Раджиникант
Раджиникант
SP Athiyan
Рана Даггубати
Рана Даггубати
Natraj Shanmugam
Душара Виджаян
Saranya
Abhirami
Swetha
Сурая Роуз Сантос
Рао Рамеш
DGP Shrinivas
Ракшан
Ramesh Thilak
Kishore Kumar G.
Harish Kumar
Режиссер T.J. Gnanavel
Сценарист T.J. Gnanavel
Композитор Anirudh Ravichander
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Великобритания 15
10 октября 2024 Германия 18
10 октября 2024 Индия UA
10 октября 2024 Канада
10 октября 2024 ОАЭ TBC
10 октября 2024 Польша
10 октября 2024 США
11 октября 2024 Чехия
Сборы в мире $2 397 623
Производство Lyca Productions
Другие названия
Vettaiyan, Vettaiyan: The Hunter, वेट्टेयन द हंटर, 銃弾と正義, Thalaivar 170, Rajinikanth170, شکارچی, Rajinikanth 170, Thalaivar170, Vettaiyyan

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 25 сентября 2024

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Первоначальный трейлер был выпущен с голосом Пракаш Раджа вместо голоса Амитабха Баччана. Позже голос был доработан с помощью ИИ, чтобы соответствовать голосу Баччана. Аналогично, в песне «Manasilayo» использован сгенерированный ИИ голос покойного Малайзия Васудевана, воссозданный на основе голоса его сына Югендхирана.

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