О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
1
Не пойду
0
After. Только фанатам
Beyond After
18+
документальный
О фильме
С 1 ноября на больших экранах будут проходить эксклюзивные показы фильма AFTER. ТОЛЬКО ФАНАТАМ.
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
18 октября 2024
Дата выхода
1 ноября 2024
Латвия
12+
18 октября 2024
Литва
N13
Другие названия
Beyond After
Режиссер
Didier Allauch
Рейтинг фильма
6.0
13
голосов
5.7
IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
