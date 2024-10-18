Темный Лорд или все-таки нет? Киллиан Мерфи неожиданно прокомментировал слухи о своем участии в сериале «Гарри Поттер»

Почему далеко не все хоббиты умели читать и писать? В Шире главным считали совсем иной навык

Какой патронус был у Римуса Люпина — и почему он стеснялся показывать его настоящую форму? Ответ удивит

Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив

«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь

Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине

Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше

Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу

Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве

Старая криминальная драма с Кирой Найтли неожиданно вернулась в топы зарубежного стриминга — у фильма всего 30% «свежести» на Rotten Tomatoes