Постер фильма After. Только фанатам
1 постер
After. Только фанатам

After. Только фанатам

Beyond After 18+
О фильме

С 1 ноября на больших экранах будут проходить эксклюзивные показы фильма AFTER. ТОЛЬКО ФАНАТАМ.

Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 18 октября 2024
Дата выхода
1 ноября 2024 Латвия 12+
18 октября 2024 Литва N13
Другие названия
Beyond After
Режиссер
Didier Allauch
Рейтинг фильма

6.0
13 голосов
5.7 IMDb
