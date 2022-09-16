Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Carbide
1 постер
Киноафиша Фильмы Carbide

Carbide

Garbura 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Хорватия / Сербия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 сентября 2022
Дата выхода
25 октября 2022 Хорватия
Сборы в мире $15 376
Другие названия
Garbura, Carbide
Режиссер
Josip Zuvan
В ролях
Franko Floigl
Mauro Ercegovic Gracin
Любомир Бандович
Любомир Бандович
Жденко Джельчик
Ivana Roscic
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
