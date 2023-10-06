Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ночная смена
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ночная смена

Ночная смена

Last Straw 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Официантка Нэнси остаётся работать в ночную смену в закусочной на окраине города. Обычная смена оборачивается настоящим кошмаром, когда в заведение пытается ворваться незнакомец в маске. Полицию вызвать не получается. Девушка не знает, кого еще позвать на помощь и кто скрывается под маской, но он крайне опасен и изобретателен. Нэнси нужно любой ценой пережить эту жуткую ночь.

Ночная смена - дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 20 сентября 2024
Премьера в мире 6 октября 2023
Дата выхода
31 августа 2025 Германия 16
13 декабря 2024 Турция
Сборы в мире $89 817
Производство AC3 Media, Bad Grey, Burn Later Productions
Другие названия
Last Straw, Até ao Limite, Granice wytrzymałości, Katliam Gecesi, Não Estou Sozinha, The Devil's Diner: Survive the Night, Záróra, Ночная смена
Режиссер
Alan Scott Neal
В ролях
Джереми Систо
Джереми Систо
Джек ДиФалко
Джек ДиФалко
Майкл Джианнон
Levon Panek
Jessica Belkin
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Смотреть в кино

Ночная смена - смотреть в онлайн-кинотеатре

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Ночная смена - дублированный трейлер
Ночная смена Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
