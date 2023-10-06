Официантка Нэнси остаётся работать в ночную смену в закусочной на окраине города. Обычная смена оборачивается настоящим кошмаром, когда в заведение пытается ворваться незнакомец в маске. Полицию вызвать не получается. Девушка не знает, кого еще позвать на помощь и кто скрывается под маской, но он крайне опасен и изобретателен. Нэнси нужно любой ценой пережить эту жуткую ночь.