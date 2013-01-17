Жизнь Роберто Бермудеза, специалиста по Уголовному праву, резко изменяется, когда он узнают, что Гонсало, один из его лучших учеников, причастен к жестокому убийству. Роберто принимает решения раскрыть всю правду о преступлении и начинает собственное расследование, которое вскоре превращается в одержимость и неизбежно для себя он открывает свои самые тёмные стороны. Правда каждый раз всё ближе, но… какой ценой?
СтранаАргентина / Испания
Продолжительность1 час 46 минут
Год выпуска2013
Премьера в мире17 января 2013
Дата выхода
17 января 2013
Аргентина
16
26 апреля 2013
Бразилия
14
25 июля 2013
Греция
5 апреля 2013
Испания
16
12 февраля 2014
Франция
U
Сборы в мире$8 932 920
ПроизводствоBD Cine, Haddock Films, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
Другие названия
Tesis sobre un homicidio, Thesis on a Homicide, Cinayet tezi, Egzamin z morderstwa, Hipotesis, Teoria unei crime, Tese Sobre um Homicídio, Vizsga gyilkosságból, Διατριβή για έναν φόνο, Дисертация за убийство, Диссертации на убийство, ある殺人に関するテーゼ, 谋杀论文