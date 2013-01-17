Оповещения от Киноафиши
Диссертации на убийство

Tesis sobre un homicidio 18+
О фильме

Жизнь Роберто Бермудеза, специалиста по Уголовному праву, резко изменяется, когда он узнают, что Гонсало, один из его лучших учеников, причастен к жестокому убийству. Роберто принимает решения раскрыть всю правду о преступлении и начинает собственное расследование, которое вскоре превращается в одержимость и неизбежно для себя он открывает свои самые тёмные стороны. Правда каждый раз всё ближе, но… какой ценой?
Страна Аргентина / Испания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 17 января 2013
Дата выхода
17 января 2013 Аргентина 16
26 апреля 2013 Бразилия 14
25 июля 2013 Греция
5 апреля 2013 Испания 16
12 февраля 2014 Франция U
Сборы в мире $8 932 920
Производство BD Cine, Haddock Films, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
Другие названия
Tesis sobre un homicidio, Thesis on a Homicide, Cinayet tezi, Egzamin z morderstwa, Hipotesis, Teoria unei crime, Tese Sobre um Homicídio, Vizsga gyilkosságból, Διατριβή για έναν φόνο, Дисертация за убийство, Диссертации на убийство, ある殺人に関するテーゼ, 谋杀论文
Режиссер
Эрнан А. Голфрид
В ролях
Рикардо Дарин
Рикардо Дарин
Альберто Амманн
Альберто Амманн
Фабиан Аренильяс
Фабиан Аренильяс
Mara Bestelli
Сесилия Атан
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
