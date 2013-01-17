Жизнь Роберто Бермудеза, специалиста по Уголовному праву, резко изменяется, когда он узнают, что Гонсало, один из его лучших учеников, причастен к жестокому убийству. Роберто принимает решения раскрыть всю правду о преступлении и начинает собственное расследование, которое вскоре превращается в одержимость и неизбежно для себя он открывает свои самые тёмные стороны. Правда каждый раз всё ближе, но… какой ценой?

