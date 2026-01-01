Оповещения от Киноафиши
Маме исполняется 100 лет

Mamá cumple 100 años 18+
О фильме

Женщина возвращается после долгих лет отсутствия на юбилей матушки. Она уже не боится старого дома, странных отношений между местными жителями. Фильм как бы подводит итог скрупулезному метафорически-поэтическому исследованию режиссёром последствий франкизма.
Страна Франция / Испания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 17 сентября 1979
Дата выхода
3 июня 1982 Венгрия 16
17 сентября 1979 Испания
7 ноября 1979 Франция
Производство Elías Querejeta Producciones Cinematográficas, Les Films Molière, Pierson Productions
Другие названия
Mamá cumple 100 años, A mama százéves, I mama egine 100 hronon, Mamà compie 100 anni, Mamá cumple cien años, Mama ma sto lat, Mama Turns 100, Mama viert haar 100 jaar, Mama wird 100 Jahre alt, Mama wordt 100, Mamãe Faz 100 Anos, Mamãe Faz Cem Anos, Maman a cent ans, Mamma compie cent'anni, Mummo täyttää sata vuotta, Мама навърши 100 години, Маме исполняется 100 лет, ママは百歳
Режиссер
Карлос Саура
Карлос Саура
В ролях
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Amparo Muñoz
Фернандо Фернан Гомес
Норман Бриски
Rafaela Aparicio
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
