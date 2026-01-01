Женщина возвращается после долгих лет отсутствия на юбилей матушки. Она уже не боится старого дома, странных отношений между местными жителями. Фильм как бы подводит итог скрупулезному метафорически-поэтическому исследованию режиссёром последствий франкизма.
СтранаФранция / Испания
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска1979
Премьера в мире17 сентября 1979
Дата выхода
3 июня 1982
Венгрия
16
17 сентября 1979
Испания
7 ноября 1979
Франция
ПроизводствоElías Querejeta Producciones Cinematográficas, Les Films Molière, Pierson Productions
Другие названия
Mamá cumple 100 años, A mama százéves, I mama egine 100 hronon, Mamà compie 100 anni, Mamá cumple cien años, Mama ma sto lat, Mama Turns 100, Mama viert haar 100 jaar, Mama wird 100 Jahre alt, Mama wordt 100, Mamãe Faz 100 Anos, Mamãe Faz Cem Anos, Maman a cent ans, Mamma compie cent'anni, Mummo täyttää sata vuotta, Мама навърши 100 години, Маме исполняется 100 лет, ママは百歳