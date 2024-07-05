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Киноафиша Фильмы Арбенина

Арбенина

Arbenina 18+
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О фильме

Диана Арбенина — уникальная рок-звезда и кумир многих поколений. Она стала популярна еще в 90-х и до сих пор не сходит со сцены, собирая стадионы. Однако ее история  это не только череда рок-концертов, а и трагические  повороты в судьбе, горечь утраты любимых людей, радость материнства и нескончаемый поток эмоций и жизнелюбия, позволяющий ей преодолевать себя, творить, писать музыку и радовать людей. 
Вместе с Дианой  мы проживём один день из жизни рок-звезды: встречи, репетиции, тренировки, забота о детях, общение с мамой, премьера сериала с её участием … Как живет человек, который постоянно на виду? Проживём этот день, а вместе с ним и всю  жизнь вместе с ней

Арбенина - трейлер
Арбенина  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 июля 2024
Премьера в мире 5 июля 2024
Производство MTS Media
Другие названия
Arbenina, Арбенина
Режиссер
Ангелина Ашман
В ролях
Диана Арбенина
Диана Арбенина
Галина Федченко
Марта Арбенина
Артем Арбенин
Стас Веселов
Все актеры и съемочная группа

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Арбенина
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Арбенина - трейлер
Арбенина Трейлер
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Кадры из фильма
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