Диана Арбенина — уникальная рок-звезда и кумир многих поколений. Она стала популярна еще в 90-х и до сих пор не сходит со сцены, собирая стадионы. Однако ее история это не только череда рок-концертов, а и трагические повороты в судьбе, горечь утраты любимых людей, радость материнства и нескончаемый поток эмоций и жизнелюбия, позволяющий ей преодолевать себя, творить, писать музыку и радовать людей.

Вместе с Дианой мы проживём один день из жизни рок-звезды: встречи, репетиции, тренировки, забота о детях, общение с мамой, премьера сериала с её участием … Как живет человек, который постоянно на виду? Проживём этот день, а вместе с ним и всю жизнь вместе с ней