Тамаш, пожилой тренер по боксу, поддерживает теплые отношения с соседями и своими подопечными, но уже много лет не общается с сыном Иваном, который переехал из Будапешта в Израиль. После неожиданной смерти жены Тамаша, Иван решает вернуться на родину, чтобы присутствовать на похоронах и провести шиву — религиозный обряд траура по близкому человеку. Однако Тамаш выдвигает условие: Иван должен привезти с собой сына — Ариэля. Встретившись снова, герои вынуждены столкнуться с накопившимися обидами, а также помочь маленькому Ариэлю справиться с горем и с убеждением, что дух бабушки все еще находится в доме.