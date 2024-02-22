Оповещения от Киноафиши
О фильме

Тамаш, пожилой тренер по боксу, поддерживает теплые отношения с соседями и своими подопечными, но уже много лет не общается с сыном Иваном, который переехал из Будапешта в Израиль. После неожиданной смерти жены Тамаша, Иван решает вернуться на родину, чтобы присутствовать на похоронах и провести шиву — религиозный обряд траура по близкому человеку. Однако Тамаш выдвигает условие: Иван должен привезти с собой сына — Ариэля. Встретившись снова, герои вынуждены столкнуться с накопившимися обидами, а также помочь маленькому Ариэлю справиться с горем и с убеждением, что дух бабушки все еще находится в доме.

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 февраля 2024
Дата выхода
1 мая 2025 Бразилия 12
22 февраля 2024 Венгрия 12
Сборы в мире $219 292
Производство ULab
Другие названия
All About the Levkoviches, Lefkovicsék gyászolnak, Totul despre familia Lefkovics, Tudo Sobre os Levkoviches, Все о Левковичах
Режиссер
Ádám Breier
В ролях
Зольтан Безереди
Тамаш Сабо
Leo Gagel
Ágnes Máhr
Váradi Roland
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
