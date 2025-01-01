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Безумно богатые азиаты 2
Безумно богатые азиаты 2
Crazy Rich Asians 2
18+
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
комедия
драма
Страна
США
Год выпуска
0
Производство
Color Force, Ivanhoe Pictures, Warner Bros.
Другие названия
Crazy Rich Asians 2, China Rich Girlfriend
Режиссер
Джон М. Чу
В ролях
Генри Голдинг
Констанс Ву
Все актеры и съемочная группа
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