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Maydegol
Maydegol
Maydegol
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
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Страна
Франция
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
14 апреля 2024
Дата выхода
14 апреля 2024
Хорватия
Производство
Noori Pictures, Rabison Art
Другие названия
Maydegol
Режиссер
Sarvnaz Alambeigi
В ролях
Farzaneh
Maydegol
Mohadesseh
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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