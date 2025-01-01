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Постер фильма Театр Ан дер Вин: Таис
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Киноафиша Фильмы Театр Ан дер Вин: Таис

Театр Ан дер Вин: Таис

Massenet: Thaïs 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Австрия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2021
Производство Theater an der Wien
Другие названия
Massenet: Thaïs
Режиссер
Тициано Манчини
В ролях
Nicole Chevalier
Günes Gürle
Carolina Lippo
Roberto Saccà
Sofia Vinnik
Все актеры и съемочная группа

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