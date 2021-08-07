Меню
Постер фильма Сделка с дьяволом
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Сделка с дьяволом

Daewoebi: Gwonryeok-ui Tansaeng 18+
О фильме

Амбициозный Чон Хэ-ун уверен в своей победе на выборах в члены ассамблеи, ведь он баллотируется от популярной Демократической партии. Но у одного влиятельного бизнесмена свои планы на политическое распределение. Для прикрытия криминальных дел ему нужен свой кандидат, более сговорчивый и послушный. Хэ-ун не сдается и выступает как независимый выдвиженец, но теперь уже с собственным авторитетным покровителем из криминального мира. Выкрав конфиденциальные документы, политик пообещал ему огромную прибыль от сделок с недвижимостью после того, как займет свое место в ассамблее. Политическая борьба превращается в криминальные разборки, в которых рушатся судьбы и гибнут люди.

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 марта 2024
Премьера в мире 7 августа 2021
Дата выхода
29 марта 2023 Индонезия
9 марта 2023 Сингапур M18
17 марта 2023 Тайвань
1 марта 2023 Южная Корея 15
Сборы в мире $5 702 702
Производство Twin Film, BA Entertainment
Другие названия
Daewoebi: Gwonryeok-ui Tansaeng, The Devil's Deal, Pakt z diabłem, Сделка с дьяволом, 対外秘, 闇黑對決
Режиссер
Ли Вон-тхэ
В ролях
Чо Джин-ун
Ким Му-ёль
Ли Сон-мин
Son Yeo-eun
Ким Мин-джэ
Все актеры и съемочная группа

6.2
6.2 IMDb
Сделка с дьяволом
Кадры из фильма
