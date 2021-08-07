Амбициозный Чон Хэ-ун уверен в своей победе на выборах в члены ассамблеи, ведь он баллотируется от популярной Демократической партии. Но у одного влиятельного бизнесмена свои планы на политическое распределение. Для прикрытия криминальных дел ему нужен свой кандидат, более сговорчивый и послушный. Хэ-ун не сдается и выступает как независимый выдвиженец, но теперь уже с собственным авторитетным покровителем из криминального мира. Выкрав конфиденциальные документы, политик пообещал ему огромную прибыль от сделок с недвижимостью после того, как займет свое место в ассамблее. Политическая борьба превращается в криминальные разборки, в которых рушатся судьбы и гибнут люди.