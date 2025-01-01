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Peleamos
Peleamos
Peleamos
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
драма
спорт
Страна
Испания
Год выпуска
2024
Бюджет
€30 000
Сборы в мире
$4 396
Производство
Armadillo Rojo
Другие названия
Peleamos
Режиссер
Noel Gálvez
В ролях
Narciso Carmona
Iván Díaz
Raúl Iordan
Salva Jiménez
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
9.3
Оцените
13
голосов
8.7
IMDb
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