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Киноафиша Фильмы Peleamos

Peleamos

Peleamos 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Испания
Год выпуска 2024
Бюджет €30 000
Сборы в мире $4 396
Производство Armadillo Rojo
Другие названия
Peleamos
Режиссер
Noel Gálvez
В ролях
Narciso Carmona
Iván Díaz
Raúl Iordan
Salva Jiménez
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

9.3
Оцените 13 голосов
8.7 IMDb
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