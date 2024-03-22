Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Мегдан: Между водой и огнем

Мегдан: Между водой и огнем

Megdan: Izmedju vode i vatre 18+
Напомним о выходе в прокат
Мегдан: Между водой и огнем - trailer
Мегдан: Между водой и огнем  trailer
Страна Сербия / Молдавия / Болгария
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 марта 2024
Дата выхода
4 октября 2024 Босния и Герцеговина
26 сентября 2024 Сербия o.A.
10 октября 2024 Хорватия o.A.
26 сентября 2024 Черногория o.A.
Сборы в мире $391 446
Производство Megdan Productions, Katsky Films, Pascaru Production
Другие названия
Megdan: Izmedju vode i vatre, Megdan: Between Water and Fire, Return to the Ring, Megdan
Режиссер
Тодор Чапканов
Тодор Чапканов
В ролях
Enis Beslagic
Viktor Savic
Войин Четкович
Петар Божович
Ion Bechet
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
