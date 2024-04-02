Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Не говори маме, что няня мертва
1 постер
Киноафиша Фильмы Не говори маме, что няня мертва

Не говори маме, что няня мертва

Don't Tell Mom the Babysitter's Dead 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Планы Тани на лето рушатся, когда ее мама в последний момент улетает на отдых, а пожилая няня, появившаяся в ее доме, неожиданно уходит из жизни.
Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 октября 2024
Премьера в мире 2 апреля 2024
Дата выхода
12 апреля 2024 Испания 12
12 апреля 2024 США R
Производство SMiZE Productions, Treehouse Pictures
Другие названия
Don't Tell Mom the Babysitter's Dead, Ära ütle emale et lapsehoidja on surnud, Faut pas dire à maman que la gardienne mange les pissenlits par la racine, No le digas a mamá que la niñera ha muerto, Nu-i spune mamei că bona a murit, Viva! A Babá Morreu, Не говори маме, что няня умерла
Режиссер
Wade Allain-Marcus
В ролях
Джун Скуиб
Джун Скуиб
Николь Ричи
Гас Кенуорти
Гас Кенуорти
Дониэлль Т. Хенсли мл.
Жермен Фаулер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 12 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Когда няня оказывается мёртвой, один из детей Крэндэлл предлагает отвезти её тело в похоронное бюро и оставить там с запиской. Персонаж Аяами Следж, Мелисса Крэндэлл, самая подкованная в технике из братьев и сестер, отвечает: «Это не 1991 год! Включи голову! Камеры повсюду.» Это именно то, что сделали дети Крэндэлл в оригинальном фильме Не говори маме, что няня умерла (1991), который вышел в прокат в 1991 году.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше