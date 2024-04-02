Когда няня оказывается мёртвой, один из детей Крэндэлл предлагает отвезти её тело в похоронное бюро и оставить там с запиской. Персонаж Аяами Следж, Мелисса Крэндэлл, самая подкованная в технике из братьев и сестер, отвечает: «Это не 1991 год! Включи голову! Камеры повсюду.» Это именно то, что сделали дети Крэндэлл в оригинальном фильме Не говори маме, что няня умерла (1991), который вышел в прокат в 1991 году.