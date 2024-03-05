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Sniff
США / криминал, драма, детектив / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Аль Пачино
Harvey Stride
Морган Фриман
Joe Mulwray
Хелен Миррен
The Spider
Дэнни ДеВито
William Keys
Режиссер
Тэйлор Хэкфорд
Сценарист
Tom Grey
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 44 минуты
Другие названия
Sniff, Akcióról, Monde souterrain, Pauostykite, Podsvětí
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Обновлено 5 марта 2024
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