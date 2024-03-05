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Понюхать

Sniff
США / криминал, драма, детектив / 18+

В ролях

Аль Пачино
Аль Пачино
Harvey Stride
Морган Фриман
Морган Фриман
Joe Mulwray
Хелен Миррен
Хелен Миррен
The Spider
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
William Keys
Режиссер Тэйлор Хэкфорд
Сценарист Tom Grey
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Другие названия
Sniff, Akcióról, Monde souterrain, Pauostykite, Podsvětí

Рейтинг фильма

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Обновлено 5 марта 2024

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