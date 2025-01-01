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Король Лир
Король Лир
Lear Rex
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Острова Кайман
Год выпуска
0
Производство
Barry Navidi Productions, Gold Tree Studios, Transportation Resources
Другие названия
Lear Rex
Режиссер
Бернард Роуз
В ролях
Джессика Честейн
Аль Пачино
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