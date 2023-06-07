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Постер фильма Маринетт
6.4
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6.4

Маринетт

, 2023
Marinette
Франция / биография, драма, спорт / 18+
Постер фильма Маринетт
6.4

В ролях

Геранс Марилье
Геранс Марилье
Marinette Pichon
Эмили Декьенн
Эмили Декьенн
La mère de Marinette
Элбан Ленуар
Элбан Ленуар
Le père de Marinette
Фред Тесто
Фред Тесто
Entraîneur de Brienne
Сильви Тестю
Сильви Тестю
Coach Saint-Memmie
Фрэнк Андриё
Jean-Claude
Кэролайн Пруст
Coach Equipe de France
June Benard
Marinette Pichon enfant
Yamé Pertzing
Marinette Pichon adolescente
Louisa Chas
La soeur de Marinette (adulte)
Режиссер Virginie Verrier
Сценарист Virginie Verrier, Маринетт Пишон, Fabien Lévêque
Композитор Jean-Fabien Dijoud
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 августа 2024
Премьера в мире 7 июня 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Литва N13
7 июня 2023 Франция
22 июня 2023 Швейцария 12
Бюджет €5 820 000
Сборы в мире $331 108
Производство Vigo Films, France 3 Cinéma, Pictanovo
Другие названия
Marinette, Marinette - Kämpferin. Fussballerin. Legende., Marinette, a focistanő, Маринетт, 女足悍将

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 28 февраля 2024

Отзывы о фильме

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