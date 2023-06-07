В ролях
June Benard
Marinette Pichon enfant
Yamé Pertzing
Marinette Pichon adolescente
Louisa Chas
La soeur de Marinette (adulte)
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Virginie Verrier
Сценарист
Virginie Verrier, Маринетт Пишон, Fabien Lévêque
Композитор
Jean-Fabien Dijoud
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
22 августа 2024
Премьера в мире
7 июня 2023
Дата выхода
|14 марта 2024
|Литва
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|N13
|7 июня 2023
|Франция
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|22 июня 2023
|Швейцария
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|12
Бюджет
€5 820 000
Сборы в мире
$331 108
Производство
Vigo Films, France 3 Cinéma, Pictanovo
Другие названия
Marinette, Marinette - Kämpferin. Fussballerin. Legende., Marinette, a focistanő, Маринетт, 女足悍将