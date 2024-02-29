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Ферма
The Farm
18+
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приключения
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Страна
Ливан
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
29 февраля 2024
Дата выхода
29 февраля 2024
ОАЭ
PG13
Бюджет
$750 000
Производство
NMPRO
Другие названия
The Farm
Режиссер
Nadim Mehanna
В ролях
Roula Chamieh
Aleco Daoud
Abdelhay Al Farhat
Виссам Ханна
Mirva Kadi
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