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Киноафиша Фильмы Ферма

Ферма

The Farm 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Ливан
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 29 февраля 2024
Дата выхода
29 февраля 2024 ОАЭ PG13
Бюджет $750 000
Производство NMPRO
Другие названия
The Farm
Режиссер
Nadim Mehanna
В ролях
Roula Chamieh
Aleco Daoud
Abdelhay Al Farhat
Виссам Ханна
Mirva Kadi
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