Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Подниекс о Подниексе. Свидетель времени
Киноафиша Фильмы Подниекс о Подниексе. Свидетель времени

Подниекс о Подниексе. Свидетель времени

, 2024
Podnieks par Podnieku. Laika liecinieks
Латвия / документальный / 18+
Постер фильма Подниекс о Подниексе. Свидетель времени

О фильме

Режиссер и кинематографист Юрис Подниекс часто повторял, что прежде чем попасть в ад или рай, каждый кинорежиссер должен посмотреть свои фильмы. Поэтому они должны быть хорошими! Этот фильм снят на основе дневников и интервью Подниекса, как разговор перед бесконечностью.

Детали фильма

Страна Латвия
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 18 марта 2024
Дата выхода
18 марта 2024 Латвия U

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 26 февраля 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Эти детективы НТВ незаслуженно остаются в тени «Невского» и «Шефа»: 5 шикарных сериалов с рейтингом от 8.1
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше