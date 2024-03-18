Режиссер и кинематографист Юрис Подниекс часто повторял, что прежде чем попасть в ад или рай, каждый кинорежиссер должен посмотреть свои фильмы. Поэтому они должны быть хорошими! Этот фильм снят на основе дневников и интервью Подниекса, как разговор перед бесконечностью.
Детали фильма
СтранаЛатвия
Продолжительность2 часа 8 минут
Год выпуска2024
Премьера в мире18 марта 2024
Дата выхода
18 марта 2024
Латвия
U
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Обновлено 26 февраля 2024
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