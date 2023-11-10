Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Опасные тайны горничной
Постер фильма Опасные тайны горничной
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Опасные тайны горничной

Опасные тайны горничной

Calladita 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ана устраивается работать горничной на вилле, где богатая семья наслаждается роскошным отдыхом. Она видит и слышит все, но ведет себя тихо и незаметно - в надежде, что в благодарность хозяева помогут ей с документами. Однако чем больше Ана работает, тем больше себе позволяют ее наниматели, и особенно их избалованные дети, ровесники Аны. Когда девушка понимает, что никто не собирается выполнять свои обещания, Ана берет инициативу в свои руки – ведь у нее есть парочка козырей, и пришло время диктовать свои условия.

Опасные тайны горничной - дублированный трейлер
Опасные тайны горничной  дублированный трейлер
Страна Испания / США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 июля 2024
Премьера в мире 10 ноября 2023
Дата выхода
17 мая 2024 Испания 16
Сборы в мире $129 152
Производство Calladita Films, Decentralized Pictures, Potenza Producciones
Другие названия
Calladita, The Quiet Maid, A csendes szobalány, Milcząca pokojówka, Vaikne teenijanna, Η σιωπηλή καμαριέρα, Опасные тайны горничной
Режиссер
Miguel Faus
В ролях
Ариадна Хиль
Луис Бермехо
Paula Grimaldo
Pol Hermoso
Виолета Родригез
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Опасные тайны горничной - смотреть в онлайн-кинотеатре

Опасные тайны горничной

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Опасные тайны горничной - дублированный трейлер
Опасные тайны горничной Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше