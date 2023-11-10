Ана устраивается работать горничной на вилле, где богатая семья наслаждается роскошным отдыхом. Она видит и слышит все, но ведет себя тихо и незаметно - в надежде, что в благодарность хозяева помогут ей с документами. Однако чем больше Ана работает, тем больше себе позволяют ее наниматели, и особенно их избалованные дети, ровесники Аны. Когда девушка понимает, что никто не собирается выполнять свои обещания, Ана берет инициативу в свои руки – ведь у нее есть парочка козырей, и пришло время диктовать свои условия.