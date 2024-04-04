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Киноафиша Фильмы Smrst

Smrst

Smrst 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Чехия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 4 апреля 2024
Дата выхода
4 апреля 2024 Чехия
Бюджет €755 000
Сборы в мире $408 743
Производство DNA Production
Другие названия
Smrst, Whirlwind
Режиссер
Питер Бебяк
В ролях
Анна Гейслерова
Эва Бандор
Томаш Машталир
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb
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