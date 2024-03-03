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Постер фильма Российский консул
7.7
Киноафиша Фильмы Российский консул
7.7

Российский консул

, 2024
Ruski konzul
Сербия / драма / 18+
Постер фильма Российский консул
7.7

В ролях

Небойша Дугалич
Ilija Jugovic
Жарко Лаушевич
Ljubo Bozovic & Ivan Stepanovic Jastrebov
Висар Вишка
Halit Berisa
Светозар Цветкович
Doktor Murici
Мето Йовановски
Otac Pajsije
Паулина Манов
Milica
Энвер Петровци
Idriz
Петар Зекавица
Петар Зекавица
Славиша Чурович
Danica Radulovic
Sestra Mirjana
Nada Macankovic
Vida Murici
Менсур Сафкиу
Sefedin Limani
Режиссер Miroslav Lekic
Сценарист Вук Драшкович, Miroslav Lekic, Vladimir Tabasevic
Композитор Roman Gorsek, Aleksandra Kovac
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сербия
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 3 марта 2024
Дата выхода
7 марта 2024 Сербия
7 марта 2024 Черногория
Сборы в мире $342 995
Производство Telekom Srbija, Vision Team
Другие названия
Ruski konzul, Russian Consul, Le Consul russe

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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