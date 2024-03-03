В ролях
Небойша Дугалич
Ilija Jugovic
Жарко Лаушевич
Ljubo Bozovic & Ivan Stepanovic Jastrebov
Светозар Цветкович
Doktor Murici
Danica Radulovic
Sestra Mirjana
Nada Macankovic
Vida Murici
Менсур Сафкиу
Sefedin Limani
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Miroslav Lekic
Сценарист
Вук Драшкович, Miroslav Lekic, Vladimir Tabasevic
Композитор
Roman Gorsek, Aleksandra Kovac
Детали фильма
Страна
Сербия
Продолжительность
2 часа 27 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
3 марта 2024
Дата выхода
|7 марта 2024
|Сербия
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|7 марта 2024
|Черногория
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Сборы в мире
$342 995
Производство
Telekom Srbija, Vision Team
Другие названия
Ruski konzul, Russian Consul, Le Consul russe