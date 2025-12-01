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Снова молоды
Снова молоды
, 2025
Young Again
США / драма, спорт / 18+
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В ролях
Меган Фальконе
Исайя Лаборд
Вероника Вайли
Роджер Лим
Eric Young
Lori McShane
Jackie
Nico Lombardo
Asst. Coach Smaller
John Gearries
Barber
Jon Lucero
Head Coach Meyers
Cayce Peters
Drew
Scott Roughgarden
Parsons
Stephen Hansen
Carlton
Билл Феррис
Coach Farrell
Режиссер
Роджер Лим
Сценарист
Роджер Лим
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
1 декабря 2025
Премьера в мире
1 декабря 2025
Бюджет
$2 000 000
Производство
AmerAsian Films, Wayhome Films
Другие названия
AmerAsian3
Еще
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 16 февраля 2024
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