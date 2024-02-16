The Grill не назовешь лучшим рестораном Нью-Йорка: посредственная еда, грубый сервис, не самый приятный декор — зато прямо на Таймс-сквер Манхэттена. Туда и отправляется Эстела — прямиком из Мексики, без документов и гроша за душой. Из зацепок на лучшую жизнь — только имя родственника на бумажке: Педро, который и работает в The Grill. Мимо храмов и баров, Статуи свободы и нашпигованных бездомными улиц девушка с горем пополам добирается до места и устраивается на кухню поварихой. Первый рабочий день выпадает на не лучшее время — накануне из кассы пропали 800 с лишним долларов, и подозревают как раз весельчака Педро. Он крутит роман с официанткой Джулией, которая как раз ждет ребенка, а пропавшая сумма примерно равна стоимости аборта.

