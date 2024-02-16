Оповещения от Киноафиши
7.3 Рейтинг IMDb: 7
Кухня

La Cocina 18+
О фильме

The Grill не назовешь лучшим рестораном Нью-Йорка: посредственная еда, грубый сервис, не самый приятный декор — зато прямо на Таймс-сквер Манхэттена. Туда и отправляется Эстела — прямиком из Мексики, без документов и гроша за душой. Из зацепок на лучшую жизнь — только имя родственника на бумажке: Педро, который и работает в The Grill. Мимо храмов и баров, Статуи свободы и нашпигованных бездомными улиц девушка с горем пополам добирается до места и устраивается на кухню поварихой. Первый рабочий день выпадает на не лучшее время — накануне из кассы пропали 800 с лишним долларов, и подозревают как раз весельчака Педро. Он крутит роман с официанткой Джулией, которая как раз ждет ребенка, а пропавшая сумма примерно равна стоимости аборта.
Кухня - trailer
Кухня  trailer
Страна Мексика / США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 января 2025
Премьера в мире 16 февраля 2024
Дата выхода
3 апреля 2025 Австралия
17 января 2025 Австрия
28 марта 2025 Великобритания 15
6 марта 2025 Венгрия 16
16 января 2025 Германия 16
16 апреля 2025 Дания
7 ноября 2024 Израиль 14
26 декабря 2024 Ирландия 16
8 ноября 2024 Испания
5 июня 2025 Италия
27 октября 2024 Канада
28 февраля 2025 Китай
3 января 2025 Латвия N16
3 января 2025 Литва N
5 декабря 2024 Нидерланды 12
28 марта 2025 Польша
15 ноября 2024 Румыния
22 мая 2025 Украина
23 мая 2025 Финляндия
26 марта 2025 Франция
3 октября 2024 Чехия
8 ноября 2024 Швеция
20 декабря 2024 Эстония
Сборы в мире $278 850
Производство Fifth Season, Filmadora, Astrakan Film AB
Другие названия
La cocina, Al Matbakh (The Kitchen), Кухня, A cozinha, A konyha, Apetyt na więcej. La Cocina, Aragoste a Manhattan, Keittiöelämää, Kjøkkenet: Appetitt på livet, Køkkenet - Appetit på livet, Köök, La cocina - Aptit på livet, La cocina - Der Geschmack des Lebens, La cocina: Der Geschmack des Lebens, Mutfak, Povești din bucătărie, The Grill, Virtuve, Η κουζίνα, ラ・コシーナ/厨房, 厨房
Режиссер
Руиспалашиос, Алонсо
В ролях
Руни Мара
Руни Мара
Одед Фер
Одед Фер
Джон Пайпер-Фергюсон
Джон Пайпер-Фергюсон
Лаура Гомез
Лаура Гомез
Финнерти Стивс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Отзывы о фильме

Интересные факты

Хотя названия похожи, это не экранизация постановки Off-Off-Broadway, написанной Джорджем Костанзой. Та "La Cocina" рассказывала о мексиканском шеф-поваре по имени Пепе, который во время выступлений пантомимой показывал приготовление блюд. Последний известный экземпляр сценария, о существовании которого было известно, по-видимому, был утерян во время переезда. Г-н Костанза заявил, "Теперь... я... я не знаю, упали ли они с грузовика или имело место какое-то преступное действие, но позвольте мне кое-что сказать. Я с этой мувинговой компанией ещё не покончил."

Кухня - trailer
Кухня Trailer
