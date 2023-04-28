Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
5.7
Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Дикий
Дикий
The Wild
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
криминал
драма
О фильме
Отсидев 8 лет за убийство соперника в подпольном матче, бывший боксёр пытается жить честной жизнью.
Развернуть
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
2023
Премьера в мире
28 апреля 2023
Дата выхода
22 марта 2024
Тайвань
15 ноября 2023
Южная Корея
18
Сборы в мире
$191 716
Другие названия
The Wild, deo waildeu, Dzikość, Giao Dịch Đổi Đời, THE WILD 修羅の拳, 惡獸之戰
Режиссер
Ким Бон-хан
В ролях
Пак Сон-ун
О Даль-су
О Дэ-хван
Со Джи-хе
Чу Сок-тхэ
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
10
голосов
5.5
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Дикий - смотреть в онлайн-кинотеатре
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
