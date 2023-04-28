Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дикий
5.7 Рейтинг IMDb: 5.5
Дикий

The Wild 18+
О фильме

Отсидев 8 лет за убийство соперника в подпольном матче, бывший боксёр пытается жить честной жизнью.

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 28 апреля 2023
22 марта 2024 Тайвань
15 ноября 2023 Южная Корея 18
Сборы в мире $191 716
The Wild, deo waildeu, Dzikość, Giao Dịch Đổi Đời, THE WILD　修羅の拳, 惡獸之戰
Ким Бон-хан
Пак Сон-ун
О Даль-су
О Дэ-хван
Со Джи-хе
Чу Сок-тхэ
5.7
5.5 IMDb
