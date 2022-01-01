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Дэвид Уайман
Дэвид Уайман David Wayman
Киноафиша Персоны Дэвид Уайман

Дэвид Уайман

David Wayman

Дата рождения
27 января 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лондон, Великобритания

Популярные фильмы

На краю
На краю (2022)
5.1
Потерянная Роуз
Потерянная Роуз (2014)
3.1

Фильмография Дэвид Уайман

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
На краю 5.1
На краю The Ledge
триллер 2022, США
Потерянная Роуз 3.1
Потерянная Роуз Wandering Rose / Demon baby / The unborn
ужасы, триллер 2014, Великобритания
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