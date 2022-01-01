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О персоне
Фильмография
Дэвид Уайман
David Wayman
Киноафиша
Персоны
Дэвид Уайман
Дэвид Уайман
David Wayman
Дата рождения
27 января 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лондон, Великобритания
Популярные фильмы
На краю
(2022)
5.1
Потерянная Роуз
(2014)
3.1
Фильмография Дэвид Уайман
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
2014
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.1
На краю
The Ledge
триллер
2022, США
3.1
Потерянная Роуз
Wandering Rose / Demon baby / The unborn
ужасы, триллер
2014, Великобритания
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