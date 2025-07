Страна США

Продолжительность 1 час 5 минут

Год выпуска 2024

Премьера онлайн 15 февраля 2024

Премьера в мире 15 февраля 2024

Производство Amazon MGM Studios, Freenjoy, Nuyorican Productions

Другие названия

This Is Me... Now: A Love Story, This Is Me... Now, This Is Me... Now: Uma História de Amor, This Is Me...Now: Una historia de amor, This is Me Now ディス・イズ・ミー...ナウ, This Is Me... Now 這就是現在的我, This Is Me... Now: Bir Aşk Hikâyesi, This Is Me... Now: Una historia de amor, Это я. Сейчас, 这就是我