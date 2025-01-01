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Вивиан Эль Хабер
Vivian El Jaber
Киноафиша
Персоны
Вивиан Эль Хабер
Вивиан Эль Хабер
Vivian El Jaber
Дата рождения
17 ноября 1964
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Популярные фильмы
7.5
Школа мистера пингвина
(2024)
5.8
Любовь до последнего
(2023)
Фильмография Вивиан Эль Хабер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2024
2023
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.5
Школа мистера пингвина
The Penguin Lessons
драма
2024, Испания
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5.8
Любовь до последнего
Casi muerta
комедия
2023, Аргентина / Уругвай
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