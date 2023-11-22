Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сезон охоты
1 постер
Киноафиша Фильмы Сезон охоты

Сезон охоты

Chasse gardée 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 20 апреля 2024
Премьера в мире 22 ноября 2023
Дата выхода
4 января 2024 Венгрия
13 июня 2024 Греция
24 мая 2024 Испания 7
20 июня 2024 Португалия
12 января 2024 Румыния o.A.
4 апреля 2024 Украина
20 декабря 2023 Франция TP
Сборы в мире $5 889 926
Производство Curiosa Films, Starman Films, TF1 Studio
Другие названия
Chasse gardée, Open Season, Época de Caça, Se abre la veda, Sezon na sąsiada, Vadászidény, Vânătoarea de vecini, Κυνήγι γειτόνων, Сезон охоты, Сезон полювання
Режиссер
Фредерик Форестье
Antonin Fourlon
В ролях
Дидье Бурдон
Дидье Бурдон
Хаким Джемили
Хаким Джемили
Камилль Лу
Камилль Лу
Тьерри Лермитт
Тьерри Лермитт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше