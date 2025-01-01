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Постер фильма Корпорация Морозов
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Киноафиша Фильмы Корпорация Морозов

Корпорация Морозов

Korporatsiya Morozov 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

30 декабря! Вся страна уже отдыхает в предвкушении Нового года… А в Корпорации ДедовМорозов - самая горячая пора! Хорошо, что Новый год - это не только салюты и салаты, но инастоящие волшебные превращения. В том числе - превращения плохих мальчиков в хороших!Новогодние истории, основанные на реальных событиях из жизни Корпорации Морозов… ДваДеда Мороза пробуют спасти застрявшего в лифте мальчугана, уставший от работы Дед Морозотчаянно пытается уйти в отставку, юная балерина старается попасть в труппу Большого театра, адве равноуважаемых семьи отчаянно сражаются за крошечный земельный участок... Благодарястажерам и корифеям Корпорации Морозов всё разрешается самым неожиданным и волшебнымобразом. Кстати, к вам никогда не забредал на участок медведь?

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Производство Berg Sound
Другие названия
Korporatsiya Morozov, Корпорация Морозов
В ролях
Александр Обласов
Александр Обласов
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
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