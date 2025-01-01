30 декабря! Вся страна уже отдыхает в предвкушении Нового года… А в Корпорации ДедовМорозов - самая горячая пора! Хорошо, что Новый год - это не только салюты и салаты, но инастоящие волшебные превращения. В том числе - превращения плохих мальчиков в хороших!Новогодние истории, основанные на реальных событиях из жизни Корпорации Морозов… ДваДеда Мороза пробуют спасти застрявшего в лифте мальчугана, уставший от работы Дед Морозотчаянно пытается уйти в отставку, юная балерина старается попасть в труппу Большого театра, адве равноуважаемых семьи отчаянно сражаются за крошечный земельный участок... Благодарястажерам и корифеям Корпорации Морозов всё разрешается самым неожиданным и волшебнымобразом. Кстати, к вам никогда не забредал на участок медведь?