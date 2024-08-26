Жану 30 лет, Он живет «без оглядки» и проводит ночи в безумных оргиях. Зная о том, что болен СПИДом, Жан хочет наслаждаться жизнью, полной приключений и опасности до самого последнего часа. Встретив юную и страстную 17 летнюю Аауру, Жан наконец-то понимает что такое настоящая любовь. Но даже перед лицом смерти он никак не может сделать выбор между Лаурой и своим жестоким любовником испанцем Сами.
|8 июля 1994
|Австралия
|11 июня 1993
|Бразилия
|18 июня 1993
|Великобритания
|20 марта 1997
|Венгрия
|3 декабря 1993
|Греция
|6 августа 1993
|Дания
|11 марта 1993
|Нидерланды
|30 апреля 1995
|Польша
|14 января 1994
|Португалия
|25 февраля 1994
|США
|10 февраля 1995
|Турция
|3 декабря 1993
|Финляндия
|19 августа 1992
|Франция
|7 октября 1993
|Чехия
|15+
|27 ноября 1992
|Швейцария
|3 сентября 1993
|Швеция
|5 июня 1993
|Южная Корея
|12 июня 1993
|Япония