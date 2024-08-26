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Постер фильма Дикие ночи
6.9
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6.9

Дикие ночи

, 1992
Les nuits fauves
Франция, Италия / биография, криминал, драма / 18+
Постер фильма Дикие ночи
6.9

О фильме

Жану 30 лет, Он живет «без оглядки» и проводит ночи в безумных оргиях. Зная о том, что болен СПИДом, Жан хочет наслаждаться жизнью, полной приключений и опасности до самого последнего часа. Встретив юную и страстную 17 летнюю Аауру, Жан наконец-то понимает что такое настоящая любовь. Но даже перед лицом смерти он никак не может сделать выбор между Лаурой и своим жестоким любовником испанцем Сами.

В ролях

Романа Боренже
Романа Боренже
Laura
Мария Шнайдер
Мария Шнайдер
Noria
Клементин Селарье
Клементин Селарье
Marianne
Самир Гесми
Жан-Кристоф Буве
Жан-Кристоф Буве
Марин Дельтерм
Сирил Коллар
Жан
Carlos López
Samy
Corine Blue
Laura's mother
Клод Винтер
Jean's mother
René-Marc Bini
Marc
Лора Фавали
Karine
Режиссер Сирил Коллар
Сценарист Сирил Коллар, Жак Фьески
Композитор René-Marc Bini, Сирил Коллар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 19 августа 1992
Дата выхода
8 июля 1994 Австралия
11 июня 1993 Бразилия
18 июня 1993 Великобритания
20 марта 1997 Венгрия
3 декабря 1993 Греция
6 августа 1993 Дания
11 марта 1993 Нидерланды
30 апреля 1995 Польша
14 января 1994 Португалия
25 февраля 1994 США
10 февраля 1995 Турция
3 декабря 1993 Финляндия
19 августа 1992 Франция
7 октября 1993 Чехия 15+
27 ноября 1992 Швейцария
3 сентября 1993 Швеция
5 июня 1993 Южная Корея
12 июня 1993 Япония
Сборы в мире $662 341
Производство Banfilm, La Sept Cinéma, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)
Другие названия
Les Nuits fauves, Savage Nights, Las noches salvajes, Agries nyhtes, Dzikie noce, Laukinės naktys, Noites Bravas, Noites Felinas, Notti selvagge, Vad éjszakák, Våldsamma nätter, Vilde nætter, Villit yöt, Wilde Nächte, Yırtıcı Geceler, Диви нощи, Дикие ночи, 野性の夜に, 세비지 나이트, Wilde Nächts

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Цитаты

Laura Ты не умеешь любить. Ты не способна любить меня. Ты предпочитаешь ту маленькую шлюшку. Если бы ты только видела, какая ты жалкая. Он тебя заводит, но ты его тоже не любишь. Ты не любишь жизнь. Ты высасываешь всех до последней капли, но что сама отдаёшь?

Отзывы о фильме

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