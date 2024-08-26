Laura Ты не умеешь любить. Ты не способна любить меня. Ты предпочитаешь ту маленькую шлюшку. Если бы ты только видела, какая ты жалкая. Он тебя заводит, но ты его тоже не любишь. Ты не любишь жизнь. Ты высасываешь всех до последней капли, но что сама отдаёшь?