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Постер фильма Бишарашки 2
Киноафиша Фильмы Бишарашки 2

Бишарашки 2

, 2023
Казахстан / комедия / 18+
Постер фильма Бишарашки 2

О фильме

Фильм «Бишарашки 2» - комедия, которая рассказывает историю Байтемира, успешного бизнесмена, оказавшегося в неприятной ситуации. После возвращения из отпуска в экзотической стране, Байтемир обнаруживает, что его дом был опечатан. Его обвиняют в мошенничестве, и в ходе следствия его дом, банковские счета и бизнес оказываются арестованными. Но благодаря заботе доброго государства, Байтемир и его семья получают пару квадратных метров жилья в общежитии. Теперь им предстоит привыкнуть к новой жизни, где им придется делить кухню и ванную с соседями, терпеть шум от разборок, происходящих за стеной, а также справляться с местным пьяницей, который не может скрыть интерес к красивой жене Байтемира. «Бишарашки 2» гарантирует невероятные ситуации, улыбки и незабываемое чувство юмора. Фильм исследует тему адаптации к новым условиям, а также важность семейных ценностей и поддержки друг друга в сложных ситуациях. Получите дозу веселья и позитивных эмоций, следуя за приключениями Байтемира и его семьи в этой увлекательной комедии.

В ролях

Жан Байжанбаев
Асель Сагатова
Асель Сагатова
Еркебулан Токтар
Адина Бажан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 28 декабря 2023
Дата выхода
28 декабря 2023 Казахстан

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 декабря 2023

Отзывы о фильме

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