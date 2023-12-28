Фильм «Бишарашки 2» - комедия, которая рассказывает историю Байтемира, успешного бизнесмена, оказавшегося в неприятной ситуации. После возвращения из отпуска в экзотической стране, Байтемир обнаруживает, что его дом был опечатан. Его обвиняют в мошенничестве, и в ходе следствия его дом, банковские счета и бизнес оказываются арестованными. Но благодаря заботе доброго государства, Байтемир и его семья получают пару квадратных метров жилья в общежитии. Теперь им предстоит привыкнуть к новой жизни, где им придется делить кухню и ванную с соседями, терпеть шум от разборок, происходящих за стеной, а также справляться с местным пьяницей, который не может скрыть интерес к красивой жене Байтемира. «Бишарашки 2» гарантирует невероятные ситуации, улыбки и незабываемое чувство юмора. Фильм исследует тему адаптации к новым условиям, а также важность семейных ценностей и поддержки друг друга в сложных ситуациях. Получите дозу веселья и позитивных эмоций, следуя за приключениями Байтемира и его семьи в этой увлекательной комедии.